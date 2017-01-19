Валгаская горуправа надеется привлечь новый целлюлозный завод в Валга

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Мэр Валга Калев Хярк обратился с призывом к руководству компании OÜ Est-For, заявившей о планах построить в Эстонии целлюлозный завод стоимостью 1 млрд евро, разместить производство в Валга.

Хярк направил на этой неделе OÜ Est-For письмо с описанием возможностей и ситуации в Валга, указав на преимущества этого города по сравнению с другими регионами Эстонии и предложением серьезно рассмотреть размещение производства именно в Валга, сообщила в четверг, 12 января, пресс-служба валгаской горуправы.

Еще одно письмо было направлено министру предпринимательства Урве Пало с просьбой поддержать предприятие, чтобы оно решило построить завод именно в Валга.

По словам Хярка, Валга отлично расположен как с точки зрения транспорта, так и рабочей силы — город связан железной дорогой с Россией и Латвией, а при необходимости всегда можно найти работников в северной Латвии. Он также выразил готовность оказать проекту всестороннюю поддержку.

Фирма Est-For Invest OÜ, учрежденная шестью лесопромышленными компаниями Эстонии, 10 января объявила о планах построить высокотехнологичный деревообрабатывающий завод стоимостью миллиард евро. Производственная мощность завода может достигать 700 000 тонн продукции в год, а объем переработки древесины — три миллиона кубометров древесины. Для работы на заводе потребуются 200 специалистов.

В настоящий момент Эстония ежегодно экспортирует 3 млн кубометров круглого леса и щепы. Мощности по переработке этого сырья в Эстонии увеличат стоимость конечного продукта в четыре раза.