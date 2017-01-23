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Концерн VKG продал завод по производству строительных блоков

Завод VKG Plokk OÜ сменил собственника. Фото: Scanpix/PM
Cегодня 16:38
Рубрика: Экономика

Концерн Viru Keemia Grupp закрыл сделку по продаже принадлежащего концерну и действующего на рынке строительных материалов дочернего предприятия VKG Plokk OÜ. Новым собственником предприятия стало Aeroc International AS. VKG Plokk является производителем блоков из ячеистого бетона, который продает свою продукцию под торговой маркой Roclite как в Эстонии, так и за ее пределами. Договор купли-продажи вступает в силу 16 января 2017 года.

"Мы каждый день трудимся над повышением эффективности и конкурентоспособности концерна в условиях постоянно меняющегося рынка. Решение о продаже дочернего предприятия VKG Plokk, прежде всего, обусловлено стратегическим желанием VKG сконцентрироваться исключительно на профильных видах деятельности – добыче сланца и одновременном производстве масла, энергии и тепла", - сказал заместитель председателя правления Viru Keemia Grupp Меэлис Элдерманн.

По словам члена правления Aeroc International AS Ивара Сикка, покупка VKG Plokk позволит Aeroc International AS укрепить свою позицию как крупнейшего производителя изделий из ячеистого бетона в Северной Европе.

По договоренности сторон сумма сделки остается конфиденциальной. Сделку консультировали адвокатские бюро LINKLaw и Raidla Ellex, в организации финансирования помогал инвестиционный банк Redgate Capital.

Предприятие VKG Plokk входило в состав концерна с 2011 года. Строительные стеновые блоки нового поколения производились под торговой маркой Roclite начиная с января 2012 года. Сейчас в VKG Plokk работают 58 человек, оборот предприятия за прошлый год составил 3 млн евро.

Артур Тооман
Редактор

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