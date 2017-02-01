logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

EAS поддержит разработку нового майонеза

Фото: сайт EAS
Cегодня 14:27
Рубрика: Экономика

Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) решил выделить 3520 евро кейтеринговой компании M.L.Catering OÜ на разработку нового майонеза.

"Пока добавить более подробную информацию не могу, так как новый рецепт еще не начали разрабатывать", - сказал член правления M.L.Catering OÜ Рауль Трейер. По его словам, в планах компании поиграть с разными стабилизаторами и посмотреть, какие качества появятся у майонеза.

Член правления отметил, что тесты будут проводиться до мая. Позднее предприятие сможет выйти на рынок со своим майонезом, но по оценке Трейера, на это может пойти больше года.

В понедельник EAS решил поддержать проект M.L.Catering OÜ "Майонезный соус" и выделить на его разработку 3520 евро при общей стоимости проекта 4400 евро. Финансирование проекта пройдет при участии Европейского фонда регионального развития.

Главная сфера деятельности компании OÜ M.L.Catering — услуги общественного питания и кейтеринга. Фирма работает по адресу Пярнуское шоссе, 102c в Таллинне и арендует под кафе площадь в 330 квадратных метров.

В 2015 году прибыль от продаж предприятия составила 171 698 евро, а чистая прибыль — 67 евро.

Дина Малова
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 24.01.2017 (20:00)

Погода

foto
В среду в Эстонии без существенных осадков, -2..-7

Новости Эстонии

foto
В Ляэне-Вирумаа создадут государственную гимназию
 foto
Стальнухин: продавить тему гражданства в парламенте невозможно
 foto
Совет ERR объявил конкурс на нового руководителя
 foto
Министр Евгений Осиновский предлагает запретить рекламу алкоголя в соцсетях
 foto
Оппозиция: темой гражданства Ратас хочет разыграть "русскую карту" на выборах

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США
 foto
Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек