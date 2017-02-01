EAS поддержит разработку нового майонеза

Фото: сайт EAS

"Пока добавить более подробную информацию не могу, так как новый рецепт еще не начали разрабатывать", - сказал член правления M.L.Catering OÜ Рауль Трейер. По его словам, в планах компании поиграть с разными стабилизаторами и посмотреть, какие качества появятся у майонеза.

Член правления отметил, что тесты будут проводиться до мая. Позднее предприятие сможет выйти на рынок со своим майонезом, но по оценке Трейера, на это может пойти больше года.

В понедельник EAS решил поддержать проект M.L.Catering OÜ "Майонезный соус" и выделить на его разработку 3520 евро при общей стоимости проекта 4400 евро. Финансирование проекта пройдет при участии Европейского фонда регионального развития.

Главная сфера деятельности компании OÜ M.L.Catering — услуги общественного питания и кейтеринга. Фирма работает по адресу Пярнуское шоссе, 102c в Таллинне и арендует под кафе площадь в 330 квадратных метров.

В 2015 году прибыль от продаж предприятия составила 171 698 евро, а чистая прибыль — 67 евро.