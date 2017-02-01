EAS поддержит разработку нового майонеза
Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) решил выделить 3520 евро кейтеринговой компании M.L.Catering OÜ на разработку нового майонеза.
"Пока добавить более подробную информацию не могу, так как новый рецепт еще не начали разрабатывать", - сказал член правления M.L.Catering OÜ Рауль Трейер. По его словам, в планах компании поиграть с разными стабилизаторами и посмотреть, какие качества появятся у майонеза.
Член правления отметил, что тесты будут проводиться до мая. Позднее предприятие сможет выйти на рынок со своим майонезом, но по оценке Трейера, на это может пойти больше года.
В понедельник EAS решил поддержать проект M.L.Catering OÜ "Майонезный соус" и выделить на его разработку 3520 евро при общей стоимости проекта 4400 евро. Финансирование проекта пройдет при участии Европейского фонда регионального развития.
Главная сфера деятельности компании OÜ M.L.Catering — услуги общественного питания и кейтеринга. Фирма работает по адресу Пярнуское шоссе, 102c в Таллинне и арендует под кафе площадь в 330 квадратных метров.
В 2015 году прибыль от продаж предприятия составила 171 698 евро, а чистая прибыль — 67 евро.
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