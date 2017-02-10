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Бензин подорожал до 1,224 евро за литр, но рост акциза в цену пока не вошел

Новый акциз - новые цены. Фото: ERR
Мерили Наэл
Bчера 19:28 Обновлено Cегодня 12:49
Рубрика: Экономика

В четверг, 2 февраля, крупнейшие продавцы топлива в Эстонии повысили стоимость бензина и дизельного топлива - цена превысила 1,2 евро за литр. Представитель Statoil утверждает, что причиной роста цен не был повысившийся в среду акциз на топливо, который еще только отразится на ценах.

В среду в Эстонии на 10% вырос акциз на автомобильное топливо, а в четверг на АЗС фирм Statoil, Olerex, Alexela и Neste произошло подорожание топлива.

В Таллинне на заправках этих предприятий литр как бензина, так и дизельного топлива стоил в четверг 1,224 евро. При этом еще накануне заправиться можно было, заплатив 1,184 евро за литр.

Директор по продажам моторного топлива Statoil Eesti Меэлис Мигур подтвердил порталу ERR.ee, что причиной роста розничных цен стали колебания цен на мировом рынке, а не повышение акциза на топливо в Эстонии, которое произошло в среду. Насколько быстро цены подскочат еще, зависит от того, с какой скоростью будет вывозиться топливо по более высоким ценам с акцизных складов.

В среду ставка акциза выросла в Эстоонии на 5,4 цента за литр дизельного топлива и на 5,6 центов за литр бензина.

Ранее продавцы горючего сообщали, что рост цен произойдет в начале следующей недели, поскольку на заправках пока остаются запасы топлива.

Сергей Михайлов, Екатерина Таклая
Редактор

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