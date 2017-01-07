Малые теплоэлектроцентрали Eesti Energia в 2016 году существенно увеличили выработку энергии

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Теплоэлектроцентраль в Пайде в завершившемся году произвела рекордное количество тепла и электричества, а теплоэлектроцентраль в Валка выработала крупнейший объем тепловой энергии.

Об этом в субботу, 31 декабря, сообщила пресс-служба Eesti Energia.

Обе небольшие теплоэлектроцентрали Eesti Energia в Пайде и Валка используют в качестве топлива местную биомассу.

Выработка тепловой энергии на Пайдеской теплоэлектроцентрали в 2016 году составила 43,5 гигаватт-часов, что на 37% больше, чем годом ранее. Выработка электроэнергии достигла 7,7 гигаватт-часов (рост на 65%). В Валка выработка тепловой энергии достигла 22,7 гигаватт-часов (+11%), а электроэнергии — 14,7 гигаватт-часов, что на 3% превышает показатель 2015 года.

Рост объема производства в Пайде обусловлен переводом теплоэлектроцентрали на работу в постоянном режиме с конца 2015 года. Это позволило сократить использование работающих на масле котельных за счет экологичной теплоэлектроцентрали, работающей на биомассе.

Теплоэлектроцентраль в Валка вышла на стабильный режим работы с 2013 года, что также уменьшило нагрузку на котельную в центре города, которая используется для покрытия пиковых нагрузок. Электричество с этой теплоэлектроцентрали направляется в электросеть Латвии.

Ветропарки Eesti Energia в Нарве, Палдиски, Аулепа и Виртсу произвели за год в общей сложности 183 гигаватт-часа электроэнергии, что соответствует среднему потреблению 73 000 домохозяйств. Объем производства ветряной энергии снизился по сравнению с рекордным 2015 годом на 18% из-за менее благоприятных погодных условий.

Две гидроэлектростанции Eesti Energia — "Линнамяэ" и "Кейла-Йоа" — произвели 6 гигаватт-часов электроэнергии.