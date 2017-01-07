logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Малые теплоэлектроцентрали Eesti Energia в 2016 году существенно увеличили выработку энергии

Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 10:40
Рубрика: Экономика

Теплоэлектроцентраль в Пайде в завершившемся году произвела рекордное количество тепла и электричества, а теплоэлектроцентраль в Валка выработала крупнейший объем тепловой энергии.

Об этом в субботу, 31 декабря, сообщила пресс-служба Eesti Energia.

Обе небольшие теплоэлектроцентрали Eesti Energia в Пайде и Валка используют в качестве топлива местную биомассу.

Выработка тепловой энергии на Пайдеской теплоэлектроцентрали в 2016 году составила 43,5 гигаватт-часов, что на 37% больше, чем годом ранее. Выработка электроэнергии достигла 7,7 гигаватт-часов (рост на 65%). В Валка выработка тепловой энергии достигла 22,7 гигаватт-часов (+11%), а электроэнергии — 14,7 гигаватт-часов, что на 3% превышает показатель 2015 года.

Рост объема производства в Пайде обусловлен переводом теплоэлектроцентрали на работу в постоянном режиме с конца 2015 года. Это позволило сократить использование работающих на масле котельных за счет экологичной теплоэлектроцентрали, работающей на биомассе.

Теплоэлектроцентраль в Валка вышла на стабильный режим работы с 2013 года, что также уменьшило нагрузку на котельную в центре города, которая используется для покрытия пиковых нагрузок. Электричество с этой теплоэлектроцентрали направляется в электросеть Латвии.

Ветропарки Eesti Energia в Нарве, Палдиски, Аулепа и Виртсу произвели за год в общей сложности 183 гигаватт-часа электроэнергии, что соответствует среднему потреблению 73 000 домохозяйств. Объем производства ветряной энергии снизился по сравнению с рекордным 2015 годом на 18% из-за менее благоприятных погодных условий.

Две гидроэлектростанции Eesti Energia — "Линнамяэ" и "Кейла-Йоа" — произвели 6 гигаватт-часов электроэнергии.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 30.12.2016 (20:00)

Погода

foto
31 декабря во многих местах дождь, +4..+7

Новости Эстонии

foto
В Пярну "народный бюджет" могут потратить на создание центра для занятий экстремальными видами спорта
 foto
В Тарту открылся автогородок для детей
 foto
Тысячи евро потратили на новогодние фейерверки крупные города Эстонии
 foto
Аудит Минфина: Департамент шоссейных дорог должен вернуть полученные от ЕС деньги
 foto
Полиция родителям: интересуйтесь, как проводит время ваш ребенок!

Зарубежные новости

foto
Российские и европейские парламентарии, включая Яну Тоом, встретились с Асадом
 foto
Россияне назвали своими главными друзьями Белоруссию и Казахстан
 foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина