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Объемы работ строительных предприятий Эстонии в 2016 году выросли после двухлетнего спада

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 08:57
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Строительные предприятия Эстонии в 2016 году в Эстонии и за рубежом возвели объектов на общую сумму в 2,1 млрд евро, что на 3% больше, чем в 2015 году, сообщили в Департаменте статистики.

Объемы строительных работ возобновили рост после двухлетнего периода спада. Зданий было построено на 1,4 млрд евро и сооружений — на 656 млн евро. В сравнении с 2015 годом строительство зданий выросло на 9% и сооружений — сократилось на 10%.

На показатели местного строительного рынка больше всего повлияло сокращение объемов строительства сооружений. Меньшим был объем и ремонтно-реконструкционных работ в зданиях. В то же время, начавшаяся в 2013 году тенденция роста новостроек продолжилась и в 2016 году.

Объемы работ эстонских строительных предприятий, работающих за рубежом, в сравнении с 2015 годом выросли на 3 процента за счет возведения домов. Доля строительных работ за рубежом составила 11 процентов от всего объема работ эстонских строительных предприятий в 2016 году.

Пятый год подряд растет число новых жилых помещений. По данным строительного регистра, в 2016 году под ключ были переданы 4732 новых жилых помещения, что на 763 помещения больше, чем годом ранее. Большая часть готовых новых помещений находится в многоквартирных домах, каждое второе из них — двух- или трехкомнатная квартира.

Больше всего готовых новых жилых помещений в 2016 году было в Таллинне, окрестных со столицей волостях и в Тартуском уезде.

Сохраняется спрос на качественное жилье в хороших районах. В 2016 году было выдано 6021 разрешение на строительство жилых помещений, что на 8% больше данных 2015 года. Наиболее популярным видом нового жилья была квартира в собственном доме.

В 2016 году были сданы в эксплуатацию 1060 нежилых помещений общей площадью 771 000 кв метров. Больше всего прибавилось новых площадей в сфере торговли, складского хозяйства и помещений производственного характера. В сравнении с 2015 годом выросли как площади нежилых помещений, сданных в эксплуатацию, так и их количество

Ирина Киреева
Редактор

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