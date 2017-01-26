Правительство обсудит вопрос ограничения вывода из Эстонии прибыли предприятий без уплаты налогов

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Правительство Эстонии сегодня обсудит возможные изменения в законодательстве, которые должны ограничить вывод за пределы страны прибыли без уплаты налогов.

Новые правила должны вступить в силу со следующего года и уже к 2020 году правительство надеется получить благодаря этому 18 млн евро, к которым может прибавиться и косвенный доход, передает служба новостей "Радио 4".

Сейчас действующее в Эстонии предприятие может вывести свою прибыль за пределы страны без уплаты налогов, например, выдав кредит находящейся за рубежом материнской компании. При этом срок выплаты этого кредита может быть чрезвычайно длинным, или же его можно постоянно увеличивать и переносить.

План Министерства финансов предусматривает, что начиная с 2018 года, предприятия смогут выдавать такого рода кредиты без налогов только в случае, если их сумма не превышает оплаченный капитал компании и сумму кредитов, взятых этой компаний.