SEB повысил рост экономики в 2018 году до 3,1%
Рост экономики Эстонии в этом году, согласно прогнозам банка SEB, удержится на нынешнем уровне 2,2%. Прогноз роста экономики на 2018 год банк повысил на 0,3% до 3,1%.
В 2016 году рост экономики Эстонии вновь отстал от ожидаемых темпов и, по оценке SEB, ВВП вырос на 1,3%, явствует из свежего экономического прогноза Nordic Outlook. Такой же показатель банк прогнозировал и в собственном ноябрьском прогнозе, тогда как в августе SEB ожидал в 2016 году рост в 1,7%.
В этом году банк по-прежнему ожидает рост экономики в 2,2%, такую же оценку банк дал и в ноябре. В 2018 году SEB ждет от экономики Эстонии роста в 3,1%, тогда как в ноябре эта оценка была скромнее — в 2,8%.
Экспорт в прошлом году заметно улучшил показатели и в течение трех месяцев экспорт товаров и услуг вырос до 3,8%. На фоне прогнозов роста спроса на импорт у основных торговых партнеров Эстонии в течение двух следующих лет экспорт товаров и услуг вырастет почти до 4%.
Больше всего в экономике Эстонии беспокойства вызывает состояние рынка труда. По оценке банка, безработица в 2018 году в Эстонии составит 8%. Поскольку уровень безработицы ниже естественного уровня, то в 2017 году, очевидно, продолжится быстрый рост зарплат.
Скромным останется рост реальных доходов, отмечает в своем прогнозе SEB.
Потребительские цены будут расти как следствие роста акцизов.
По оценке SEB, гармонизированный индекс потребительских цен (THII) в этом году должен вырасти до 2,8% и в 2018 году инфляция должна составить 2,7%.
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