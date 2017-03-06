Прибыль предпринимательского сектора в Эстонии в 2016 году упала на 10%

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По предварительным данным, совокупная прибыль предпринимательского сектора Эстонии в 2016 году составила 2,7 млрд евро, что на 10% меньше, чем за тот же период 2015 года, сообщили в Департаменте статистики.

По сравнению с 2015 годом, совокупная прибыль сектора сократилась в большинстве отраслей. Крупнейший вклад в показатели совокупной прибыли внесли предприятия торговли и энергетики. Рост прибыли предпринимательского сектора больше всего тормозили показатели предприятий перерабатывающей промышленности, недвижимости и складского хозяйства.

В 2016 году предприятия продали товаров и услуг на 50,2 млрд евро, что на 2% больше, чем за предыдущий год. Расходы сектора по сравнению с 2015 годом выросли на 3%, в том числе расходы на рабочую силу — на 5%. Количество трудоустроенных людей выросло на 3% и число отработанных часов в годовом сравнении — на 1%. Производительность труда в предпринимательском секторе в пересчете на каждого работника составила за год в среднем 21 600 евро в квартал, что на 2% ниже показателей предыдущего года.

За 2016 год предприятия инвестировали 2 млрд евро, что на 12% меньше, чем годом ранее в то же время. Инвестировали главным образом в технику и оборудование, а также в строительство.

Крупнейшими инвесторами были предприятия транспорта и складского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли, их показатели составили почти половину суммы всех инвестиций.

В четвертом квартале 2016 года предприятия продали товаров и услуг на 13,2 млрд евро, что на 4% больше, чем годом ранее. За квартал предприятия инвестировали 612 млн евро, что на 20% меньше, чем в четвертом квартале 2015 года.