Тальвик о продаже недвижимости Arsenal: замечаний к Riigi Kinnisvara у нас нет

Артур Тальвик. Фото: Сийм Лыви, ERR

Специальная комиссия парламента по борьбе с коррупцией не выявила ничего подозрительного в сделке купли-продажи недвижимости бывшего военного завода Arsenal в Пыхья-Таллинне.

В четверг, 26 января, на своем внеочередном заседании спецкомиссия обсудила обстоятельства, связанные со сделкой с недвижимостью Arsenal в 2012 году.

По словам председателя комиссии Артура Тальвика, фирма Riigi Kinnisvara представила подробный отчет о деталях указанной сделки.

"Все было сделано правильно и у комиссии нет замечаний к Riigi Kinnisvara", – отметил он.

В заседании комиссии принял участие и бывший председатель совета Riigi Kinnisvara, член Партии реформ Таави Рыйвас, пригласивший на сегодняшнюю встречу как нынешнее, так и бывшее руководство госкомпании.

"Я рад, что сегодня все пришли к единогласному мнению, что моя деятельность и деятельность Riigi Kinnisvara по отчуждению указанной недвижимости была проведена корректно и была полностью прозрачна. Недвижимость была продана на открытом аукционе предприятию, предложившему наибольшую сумму", - сказал Таави Рыйвас.

"То, что кто-то позже захотел приобрести недвижимость или часть недвижимости, ранее принадлежавшей Riigi Kinnisvara, не должно касаться госкомпании. В отношении такой сделки объяснения могут дать только ее участники", – сказал Рыйвас.

Он также отметил, что помимо обнародованных позавчера протоколов и пояснительных записок совета, можно было бы сделать открытыми все заседания специальной комиссии, чтобы рабочий процесс комитета, состоящего исключительно из политиков, также был прозрачным.

В заседании приняли участие председатель правления Riigi Kinnisvara AS Урмас Сомелар, член правления Пийа Каллас и бывший член правления Элари Удам.

На прошлой неделе стало известно, что политик-реформист Райн Розиманнус недавно оформил свою долю в торговом центре Arsenal.

Недвижимость торгового центра, который построен на месте бывшего военного предприятия, продали во время краткосрочного конкурса, проведенного RKAS в 2012 году. На тот момент советом фонда руководил Таави Рыйвас, по словам которого аудиторы не выявили в сделке никаких нарушений.