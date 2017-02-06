Eesti Energia. Фото: Сийм Лыви/ERR

Китай одобрил финансирование иорданского проекта Eesti Energia, тем самым снято последнее препятствие для подписания договора об инвестиции в 2,2 млрд долларов.

"Китайские ведомства проинформировали нас, что правительство Китая утвердило выдачу долговой гарантии для финансирования иорданского электрического проекта", – сказал BNS пресс-секретарь Eesti Energia Каарель Кууск.

"Решение правительства Китая является окончательным и определенным, теперь мы надеемся в течение февраля завершить необходимые процедуры, чтобы успешно завершить процесс финансирования", – добавил он.

В начале мая компания Eesti Energia подписала договор о продаже 45% акций проекта сланцевых электростанции и карьера в Иордании китайской государственной компании Yudean Group, в результате сделки она станет 10-процентным миноритарным акционером проекта. Согласно договору, содевелопер проекта YTL International Berhad увеличит свою долю с 305 до 45%, а миноритарный акционер Near East Investments выйдет из проекта.

Размер инвестиции составит 2,2 млрд долларов, проект финансируют крупные китайские банки Bank of China и Industrial Commercial Bank of China. Кредит гарантирует китайское агентство по экспортным кредитам Sinosure. Для вступления сделки в силу требовалось одобрение со стороны китайского финансирования.

После окончательного одобрения договора о строительстве в Иордании сланцевой электростанции брутто-мощностью 554 мегаватт Guangdong Engineering Power Corporation приступит к строительству.

Eesti Energia на данный момент инвестировала в иорданский проект около 25 млн евро, при нынешнем положении дел проект не должен стать убыточным для компании, заявил ранее председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер, добавивший, что точные суммы будут названы после окончательного финансирования.