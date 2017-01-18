В 2016 году в кассу Таллинна поступило 558 млн евро — на 5,5% больше, чем в предыдущем году

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В 2016 году в столичную кассу поступило 558,3 млн евро, что составляет 98,4% от запланированного на год объема.

В ушедшем году в кассу города поступило на 29 млн евро больше, чем в 2015 году.

Налоговые поступления составили 381,1 млн евро (101% от запланированного годового объема), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица — 341,4 млн евро (100,9%) и поступления от местных налогов — 11,9 млн евро (104,8%).

Хозяйственная деятельность городских учреждений пополнила кассу на 74,9 млн евро (117,2% запланированного на год).

Выплаты за тот же период произведены на сумму 550,7 млн евро (93%).

Свободный остаток городских средств на конец года был равен 61,2 млн евро.