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Правительство Эстонии одобрило договор о строительстве Rail Baltica

Rail Baltica соединит Таллинн с Берлином. Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 13:00
Рубрика: Экономика

Правительство Эстонии предоставило премьер-министру Юри Ратасу полномочия подписать межправительственное соглашение о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica между Эстонией, Латвией и Литвой.

Об этом в четверг, 26 июня, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

"Rail Baltica – важная для Эстонского государства инвестиция, которая, с одной стороны, поддерживает развитие нашего предпринимательства, туризма и транспортного сектора, а с другой — тесно соединяет нас с Центральной Европой. Проведенные в течение нескольких лет анализы и предварительные исследования дают нам уверенность в том, что Эстония получит новую, быструю, энергоэффективную, экологичную и безопасную транспортную линию, которая является полезным проектом для Эстонии и всей Европы", - сказал Ратас.

Он отметил, что подобные Rail Baltica крупные проекты неизбежно вызывают в обществе различные эмоции и мнения. "При этом я рад, что высказаться смогли все стороны, а поэтапная реализация проекта основана на доказанных данных, детальных переговорах и проверенных фактах", - подчеркнул премьер-министр.

Ратас добавил, что трем странам Балтии настало время подписать межправительственное соглашение о точных условиях строительства железной дороги с последующей ратификацией в парламентах, что обеспечит его выполнение даже при сменах правительств.

Оценка целесообразности проекта основана на исследовании окупаемости, проведенном в 2011 году и принятом как правительствами стран Балтии, так и Европейской комиссией, которая предоставит наибольшую долю финансовых средств на строительство.

Межправительственное соглашение планируется подписать в Таллинне 31 января. Начиная с 2015 года его текст прошел согласования в министерствах и был одобрен Государственным контролем.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.

На данный момент общая стоимость проекта составляет 5 млрд евро, эстонская доля в нем – 1,3 млрд при собственном финансировании от 197 до 262 млн евро.

Андрей Крашевский
Редактор

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