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Из-за приграничной торговли сеть Coop может закрыть до шести магазинов в Южной Эстонии

Магазин торговой сети Coop. Фото: Coop
Мерилин Пярли
Cегодня 18:56
Рубрика: Экономика

Основывающаяся на эстонском капитале сеть розничной торговли Coop в марте может принять решение о закрытии в Южной Эстонии до шести магазинов, которые пострадали от влияния приграничной торговли. Coop пытается найти возможности продолжать содержать магазины.

В середине марта должно состояться собрание, на котором в числе прочего обсудят судьбу шести магазинов в Южной Эстонии. Точнее, попытаются найти способы, как продолжать содержать магазины в сложившейся ситуации, когда приграничная торговля отнимает оборот магазинов, передает ERR Uudised.

"Не исключено, что может быть принято решение о закрытии, – отметил руководитель по связям с общественностью компании Coop Eesti Мартин Мийдо, не сказав, каких магазинов может коснуться это решение. – Речь идет о регионе Южной Эстонии и это напрямую связано с приграничной торговлей".

Мийдо пояснил, что причина не только в покупке алкоголя, алкоголь только повод посетить латвийскую торговую сеть, а если раз сходили, то и другие продукты, которые можно приобрести дешевле, покупают там.

"Если едут в далекий магазин, то там покупают и продукты питания, и топливо, и все остальное, что можно купить дешевле. Это и усложняет жизнь небольших магазинов", – сказал он, указывая на латвийские приграничные магазины.

Латвийская приграничная торговля процветает в ситуации, когда правительство Эстонии резко и неоднократно повышало акцизы на алкоголь и топливо, а жители юга страны открыли для себя более дешевые торговые сети Латвии.

Ирина Киреева
Редактор

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