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Институт конъюнктуры прогнозирует в 2017 году инфляцию на уровне 2,5%

Иллюстративное фото. Postimees/Scanpix
Илья Никифоров
Cегодня 18:13
Рубрика: Экономика

Согласно прогнозу Института конъюнктуры о развитии экономики Эстонии в 2017 году, ВВП вырастет на 2,3%, инфляция составит 2,5%, а безработица поднимется до 8%.

По мнению экспертов Института конъюнктуры экономический климат Эстонии по состоянию на конец прошедшего года можно было бы оценить на 5,5 балла из 9 возможных. Среди ближайших соседей Эстонии эксперты лучше оценили экономическую ситуацию лишь в Литве, Финляндии и России. Как сказала Марье Йозинг службе новостей "Радио 4", улучшение дел у соседей должно внушать сдержанный оптимизм, особенно в том, что касается экспорта.

Беспокойство же продолжает вызывать отсутствие достаточного количества квалифицированной рабочей силы и не слишком устойчивый спрос на экспортных рынках. В последнее время проявила себя и растущая инфляция, негативный эффект которой компенсируется низкой безработицей и ростом заработной платы, а также всевозможных пособий.

"Институт конъюнктуры ежеквартально измеряет стоимость продуктовой корзины жителей Эстонии. За год мы зафиксировали серьезное подорожание продуктовой корзины, чего не происходило в течение пары предыдущих лет, – сказала Йозинг. – Рост цен наблюдается на молочные продукты, так как наш молочный рынок связан с мировыми рынками. Подорожали мясо, выросли цены на рыбу. Например, лосось в среднем в розничной торговле подорожал на треть. Сахар также зависит от роста цен на мировых рынках и подорожал на 22%".

Между тем прогноз экономического развития Эстонии на 2017 год, представленный институтом, оказался достаточно оптимистичным.
По мнению Йозинг темпы роста ВВП существенно повысятся, за год вырастет номинальная средняя заработная плата до 1200 евро в месяц, хотя реальная средняя зарплата с учетом инфляции подрастет лишь на 2,7%.

"Экономическое положение будет лучше, чем по состоянию на конец предыдущего года. По нашим оценкам, экономическую ситуацию можно будет считать удовлетворительной. По сравнению с другими странами Балтии, рассматриваемыми как конкуренты, у нас экономический рост будет несколько меньше. Сохранятся и проблемы с инвестициями. Недостаток инвестиций связан с экспортом и внешней экономической конкуренцией. Предприниматели инвестируют тогда, когда видят реальный спрос на инвестиции. Частное потребление останется хорошим. Прогнозируемое повышение акцизов несколько ухудшает ожидания потребителей, так как розничные цены продолжат расти", – отметила директор Института конъюнктуры.

Ирина Киреева
Редактор

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