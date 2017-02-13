За последний год в Эстонии выросло число туристов, россиян стало на 8% больше

Таллинн притягивает туристов со всего мира. Фото: Postimees/Scanpix

Услугами эстонских предприятий по гостиничному размещению в 2016 году воспользовались свыше 3,3 млн иностранных и внутренних туристов, что на 7% больше, чем годом ранее. Увеличилось количество как иностранных, так и внутренних туристов.

Такие данные в понедельник, 6 февраля, обнародовал Департамент статистики, отметив, что число внутренних туристов составило в 2016 году 1,3 млн человек - это на 7% больше, чем годом ранее.

Число зарубежных туристов также выросло на 7%, превысив отметку в 2 млн человек. 46% останавливавшихся на ночлег иностранных туристов приехали из Финляндии, 10% - из России, 7% - из Латвии.

По сравнению с 2015 годом число туристов из Финляндии выросло на 5%, из России - на 8%, из Латвии - на 11%.

Как уточнил корреспондент портала rus.err.ee в ведомстве, всего Эстонию в прошлом году посетили 200 972 российских туриста - это на 14 тысяч человек больше, чем в 2015 году.

В годовом сравнении также выросло число туристов из Германии, Швеции и Литвы. В течение всего года было зафиксировано и увеличение числа туристов из азиатских стран.