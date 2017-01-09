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Минфин предлагает составлять госбюджет на четырехлетний период

Иллюстративная фотография Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 14:30
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Министерство финансов представило правительству предложение, в соответствии с которым в будущем государство не будет составлять по отдельности проект госбюджета и бюджетной стратегии, а перейдет к составлению четырехлетних бюджетов, при этом разрешается ежегодный дефицит бюджета в размере до 0,5% ВВП.

Согласно предложению минфина, четырехлетний бюджет ежегодно будет обновляться данными еще одного года. Первый подобный проект правительство могло бы составить уже в 2019 году на период с 2020 по 2023 годы, сообщило в понедельник, 2 января, агентство BNS.

Ведомство предлагает правительству передать законопроект о новом четырехлетнем госбюджете на обсуждение в Рийгикогу уже весной этого года, чтобы парламент одобрил его к концу 2017 года. Поскольку правительство большую часть бюджетно-политических решений обычно принимает весной, это дало бы парламенту больше времени на обсуждение проекта.

Составление более долговременного проекта предполагает уменьшение детализации бюджетной стратегии. Пояснительная записка к проекту госбюджета будет содержать информацию, которая на данный момент отражается в двух документах — проекте бюджетной стратегии и пояснительной записке к Закону о госбюджете.

Например, в соответствии с пожеланием Рийгикогу, для более ясного обзора инвестиций в пояснительную записку к четырехлетнему бюджету будет добавлен обзор намеченных на ближайшие четыре года инвестиций — по аналогии с ранее составлявшейся программой государственных инвестиций.

Андрей Крашевский
Редактор

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