Для возврата подоходного налога низкооплачиваемым работникам надо подать ходатайство

Сайт Налогово-таможенного департамента. Фото: Postimees/Scanpix

В этом году люди, получавшие низкую зарплату, впервые смогут ходатайствовать о возврате уплаченного подоходного налога. Для этого надо подать ходатайство Налогово-таможенному департаменту. Подать заявление можно будет с 15 февраля.

О возврате смогут ходатайствовать почти 100 000 человек – резидентов Эстонии не младше 18 лет, которые в 2016 году работали по меньшей мере шесть месяцев с полной продолжительностью рабочего дня и заработали в год менее 7818 евро, то есть менее 651 евро в месяц. О возврате можно ходатайствовать вместе с заполнением декларации о доходах.

"Максимальная сумма возврата будет для тех, кто получает 480 евро в месяц, при этом не имея других оснований для возврата подоходного налога, например, жилищные кредиты или расходы на обучение", – пояснил вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.

"Возврат подоходного налога работникам с низким уровнем дохода – это первый шаг налоговой реформы. Его будут выплачивать в этом году, а в 2018 году будет действовать новая система исчисления не облагаемого налогом минимума, который поднимется до 500 евро", – сказал министр финансов Свен Сестер.

"Сумма в 500 евро будет рассчитываться на каждый месяц. Таким образом человек, который попадает под эту новую систему не должен ждать целый год, чтобы получить этот возврат, его ежемесячный нетто-доход увеличится", – отметил Егоров.