Двадцать сотрудников эстонского отделения Nordea проведут пикет перед главным офисом банка в Стокгольме

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Пикет перед штаб-квартирой банка Nordea в Стокгольме работники эстонского отделения банка проведут 7 января с целью убедить руководство финансового учреждения продолжить переговоры о новом коллективном договоре.

По словам доверенного лица работников Nordea в Эстонии Тийны Кукк, эстонское отделение банка игнорирует желание 69% работников провести переговоры и достичь договоренностей. При этом эстонские работники хорошо выполняют свою работу, вносят свой вклад в создание третьего по величине банка в Эстонии, который приносит своим владельцам ежегодно десятки миллионов прибыли, сообщает новостной сайт rus.postimees.ee.

Весной 2015 года работники эстонского отделения банка Nordea по примеру коллег из Северных стран создали свой профсоюз для решения проблем гендерного неравенства в зарплатах, защиты работников при сокращении и закрытии банковских контор. Осенью этого же года руководство банка уволило доверенное лицо профсоюза.