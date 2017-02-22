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Финский разработчик мобильных игр Supercell принес 900 млн евро прибыли

Игра Clash of Clans. Фото:Supercell
Cегодня 19:27
Рубрика: Экономика

Компания по разработке мобильных игр Supercell добилась самого лучшего за всю историю своего существования финансового результата. Чистая прибыль компании в прошлом году превысила 900 млн евро.  Компания была учреждена в 2010 году.

Две из четырех игр, выпущенных Supercell, входят в десятку самых популярных мобильных игр в мире. Самые известные игры Supercell – Clash of Clans и Hay Day.

По словам исполнительного директора Илкки Паананена, решения об обнародовании новых игр принимаются самостоятельно командами разработчиков. В настоящее время нет информации о выходе новых игр. В то же время нынешние игры могут просуществовать еще долго, заявил Паананен, сообщает YLE.

Supercell была основана в Хельсинки в 2010 году Илккой Паананеном и Микко Кодисйоя. Летом 2016 года контрольный пакет акции был продан китайцам. Тогда рыночная стоимость компании оценивалась примерно в 9 миллиардов евро. По условиям сделки штаб-квартира компании осталась в Хельсинки. Исполнительным директором Supercell является один из его основателей, Илкка Паананен.

Артур Тооман
Редактор

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