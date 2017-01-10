Компания Tallink обслужила в прошлом году 9,5 млн пассажиров

Судно Tallink. Фото: Терье Лепаметс/minupilt.err.ee

Компания AS Talink Grupp обслужила в 2016 году около 9,5 млн пассажиров. Наиболее заметно увеличилось количество пассажиров на линии Эстония-Финляндия.

Количество пассажиров Tallink в 2016 году в общей сложности выросло на 5% до 9 457 522 человек, по сравнению с 8 976 226 пассажирами в 2015 году.

На линии Эстония-Финляндия за год количество пассажиров увеличилось на 7% и достигло 5 077 985 человек. На линии Финляндия-Швеция количество пассажиров увеличилось на 2% – 2 886 383. На линиях Эстония-Швеция количество пассажиров выросло на 4% – 983 196 человек. В середине декабря на линии Латвия-Швеция, на которой вновь стало ходить второе судно, количество пассажиров выросло на 11% и достигло 509 958 пассажиров.

Объем пассажирского транспорта увеличился за год на 4% и достиг 1 167 495 транспортных средств, а количество единиц грузовых перевозок выросло на всех линиях вместе на 7% и достигло 328 190 единиц.

В декабре компания перераспределила на своих линиях три судна. В последний месяц 2016 года судами Tallink и Silja Line в общей сложности воспользовались 767 630 пассажиров и было перевезено 87 155 пассажирских транспортных средств и 25 742 единицы грузовых перевозок.

AS Tallink Grupp обслуживает пассажиров на Балтийском море на 13 судах и шести пассажирских линиях. В январе 2017 года финский судостроительный завод Meyer Turku предаст компании скоростное судно Megastar нового поколения, работающее на сжиженном природном газе и построенное специально для линии Таллинн-Хельсинки.