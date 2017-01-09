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В ноябре доход от продаж в розничной торговле вырос на 7%

Доход от продаж продуктовых магазинов остался на уровне ноября 2015 года. Фото: Ханна Самосон/ERR
Cегодня 08:43
Рубрика: Экономика

Доходы от продаж предприятий розничной торговли в Эстонии в ноябре 2016 года по сравнению с тем же месяцем 2015 года выросли в постоянных ценах на 7%, а в октябре по сравнению с данными предыдущего года рост был всего 2%.

Доход предприятий розничной торговли от продаж в ноябре составил 533,6 млн евро, сообщили в Департаменте статистики.

На ускорение роста доходов повлияли магазины промышленных изделий, где продажи увеличились по сравнению с ноябрем 2015 года на 15%. Наиболее заметно доход от продаж увеличился в специализированных магазинах, торгующих компьютерами и дополнительным оборудованием для них, книгами, спортивным инвентарем, играми и игрушками.

На 24% увеличился доход от продаж предприятий, предлагающих товары по почте или интернету, на 19% – аптек и магазинов, торгующих косметикой.

Доход от продаж продуктовых магазинов остался на уровне ноября 2015 года.

Розничные продажи моторного топлива, которые в октябре показывали спад, в ноябре вновь начали увеличиваться и выросли по сравнению с ноябрем 2015 года на 6%.

По сравнению с октябрем 2016 года в ноябре доходы от продаж предприятий розничной торговли снизился на 1%. За 11 месяцев 2016 года доход от продаж в розничной торговле вырос по сравнению с предыдущим годом на 4%.

Ирина Киреева
Редактор

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