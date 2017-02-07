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Министр экономики: повышение акциза на топливо с февраля не принесет рекордных цен, как в 2012 году

Иллюстративное фото. Postimees/Scanpix
Cегодня 09:01
Рубрика: Экономика

Запланированное в Эстонии повышение акцизов с 1 февраля не принесет таких рекордных цен, как это было в 2012 году, так как на стоимость топлива в первую очередь влияет цена на мировом рынке, сказала министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон сказала службе новостей "Радио 4".

Кроме того, в следующем году акцизы на дизель повышаться не будут, отметила она.

"Решение о повышении акцизов на моторное топливо с 1 февраля было принято предыдущим правительством в 2015 году. Тогда была идея поднимать акциз на топливо ежегодно в течение четырех лет на 10%. Новое правительство решило отменить повышение акцизов на дизель в следующем году, поэтому можно точно сказать, что если в этом году акциз на дизель повысился, то в следующем году он повышаться не будет", – пояснила Кадри Симсон.

По словам Симсон, 10%-ное повышение акцизов увеличит стоимость топлива на 5 центов за литр.

Ирина Киреева
Редактор

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