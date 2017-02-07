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Министр Кадри Симсон призывает автомобилистов залить баки до предела

Кадри Симсон. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 09:01
Рубрика: Экономика

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон рекомендует всем автовладельцам во вторник заполнить топливные баки, так как уже с завтрашнего дня из-за предыдущего правительства на 10% вырастет акциз на дизель и бензин, что в итоге увеличит стоимость топлива приблизительно на 5 центов.

"Решение о повышении цен на топливо было принято прошлым правительством, возглавляемым реформистами", – напомнила Симсон.

По ее словам, это последнее негативное решение прошлой коалиции, которое непосредственно отразится на кошельке налогоплательщика. "Очевидно, что высокие акцизные ставки приведут к повышению цены на топливо. Исходя из этого, я советую всем автовладельцам уже сегодня заправить баки своих машин", – сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Симсон напомнила, что первоначально предыдущая коалиция планировала повышать акциз на топливо ежегодно в течение последующих четырех лет (с 2016 по 2019 годы). "Решение о повышении акцизов на моторное топливо с 1 февраля было принято предыдущим правительством в 2015 году. Новое правительство вступило в должность как раз в тот момент, когда верстка государственного бюджета уже вышла на финишную прямую. Поэтому было невозможно отменить запланированный рост акцизов, прописанный в бюджете как статья о доходах. Тем не менее, одним из первых решений новой коалиции было отменить запланированный рост акциза на дизельное топливо в 2018 году. Только этим шагом государственная казна недополучит порядка 30 млн евро", – сказала Кадри Симсон.

Из-за роста акцизной ставки с февраля 2017 года цена на топливо подорожает примерно на 5 центов.

Ирина Киреева
Редактор

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