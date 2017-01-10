Из Китая в Британию отправился первый грузовой поезд
Первый поезд в рамках проекта Нового шелкового пути отправился из города Иу на востоке Китая и должен прибыть к месту назначения через две недели. Поезд везет партию одежды, сумок и прочие потребительские товары.
В последние годы Китай расширил свои железнодорожные перевозки в страны Европы в рамках государственного проекта Новый шелковый путь, сообщает Би-Би-Си.
Этот вид доставки грузов, как отмечается, должен быть средним звеном между дешевой, но медленной доставкой морскими путями и быстрыми, но дорогими авиационными.
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