Эксперты: растущая налоговая нагрузка в Эстонии тормозит рост предприятий

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Растущая налоговая нагрузка в Эстонии не привлечет в страну инвесторов и ограничит возможности роста предприятий, считают эксперты из числа предпринимателей, принявшие участие в конференции по проблемам налогообложения, организованной фирмой FinanceEstonia.

"В Европе предприятия не могут вырасти, поскольку налоговая нагрузка на них слишком высока. Эта тенденция усугубляется и ситуация становится только хуже. Из ведущих фирм по производству электроники только одна осталась в Европе, остальные предпочитают работать в США и в Азии", - сказал руководитель фирмы программного обеспечения Helmes Яан Пиллесаар, один из участников конференции, организованной FinanceEstonia и порталом Areng.ee.

"Если не установить потолок ставки социального налога, будет очень трудно привлекать в Эстонию топ-экспертов. У дочернего предприятия Microsoft, фирмы Skype отделения работают во многих странах и работники могут выбирать, куда им отправляться. Сегодня по уровню налогов мы пока уступаем, например, Чехии. Пока еще в Эстонии этим можно отличиться", - добавил руководитель Балтийского отделения Microsoft Райн Лаане.

По словам предпринимателя Юри Мыйза, государство не должно помогать предпринимателям, и он поддерживает идею о том, что люди с более высокими доходами должны в процентном отношении платить и больше налогов. "Говоря о предпочтениях в изменении системы налогообложения, я применил бы налоговую систему Сийма Калласа. Я установил бы потолок для социального налога и еще повысил бы необлагаемый налогом минимум дохода. Я обложил бы налогом все доходы, в том числе, и наследство", - отметил Юри Мыйз.

FinanceEstonia с 2011 года объединяет и представляет предпринимателей финансового сектора как единую группу интересов в общении с общественностью и правительственными организациями, представляя финансовый сектор Эстонии на международных рынках и инициируя диалог между участниками рынка в рабочих группах.