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ФОТО: обновление зон прибытия в Эстонию обойдется в 500 000 евро

Cегодня 17:16
Рубрика: Экономика

Таллиннский аэропорт, морской порт, автовокзал, а также пограничные пункты Эстонии ждут перемены – к лету они обретут новый дизайн согласно новому бренду, чтобы приветствовать иностранных туристов в Эстонии. Всего на создание нового вида будет потрачено до 500 000 евро без учета налога с оборота.

Таллиннский аэропорт готовится к периоду председательства Эстонии в ЕС уже несколько месяцев – в южном крыле терминала идет перестройка для того, чтобы справиться с большим количеством пассажиров. Однако аэропорту придется также использовать новый бренд Эстонии, поскольку для многих прибывших в страну он является первым местом знакомства с Эстонией, передает ERR Uudised. Кошелек для оформления двух залов прибытия – в руках фонда EAS.

Встретившаяся на прошлой неделе с министром предпринимательства Урве Пало и представителями EAS председатель правления аэропорта Пирет Мюрк-Дюбуа сказала, что ждет от EAS конкретных предложений о том, каким они видят новый дизайн, чтобы решить эту проблему в сотрудничестве. Сейчас EAS управляет в аэропорту двумя так называемыми воротами – Welcome To Estonia и Work In Estonia – которые оформлены с использованием элементов, разработанных в рамках предыдущих решений бренда Эстонии, то есть синими "снежинками", позаимствованными из мухуских орнаментов.

"EAS сделает нам предложения, как в фонде хотят в дальнейшем видеть оформление Welcome To Estonia. Пока у нас не будет новых решений, все останется как есть", – пояснила Пирет Мюрк-Дюбуа, добавив, что при новом наборе инструментов для оформления у них появятся новые возможности.

EAS пообещал разработать специальные решения по оформлению зон прибытия в Эстонию как для аэропорта, так и для морского порта. Дизайн остальной зоны аэропорт разрабатывает сам.

"В сотрудничестве с EAS и госканцелярией мы оформим терминал таком образом, чтобы можно было более четко информировать о председательстве Эстонии в ЕС и о 100-летии республики", – сказала Мюрк-Дюбуа.

По ее словам, работы по перестройке терминала и оформлению должны быть готовы ко времени председательства Эстонии в ЕС – к 1 июля.

Обновления будут стоить до 500 000 евро

Руководитель отдела по связям с общественностью EAS Кадри Кютт пояснила, что их цель – оформить все зоны прибытия гостей в Эстонию в одном ключе.

"EAS разослал партнерам запросы по рекламному тендеру, в рамках которого ожидается единое решение для разработки дизайна всех зон – Таллиннского аэропорта, Таллиннского порта, автовокзала, Балтийского вокзала, пограничных пунктов в Икла, Нарве и Валга. Цель данного решения – привлечь внимание иностранных туристов при въезде или выезде из страны и призвать их делиться в соцмедиа своими впечатлениями от поездки в Эстонию", – пояснила Кадри Кютт, добавив, что в решении по оформлению этих зон будут содержаться приветственные послания по случаю дня рождения республики и посвященных ему мероприятий.

Техническое решение зон прибытия туристов должно быть таким, чтобы его суть можно было изменить без серьезных затрат в конце 2018 года, когда программа по случаю юбилея ЭР пройдет.

Полная стоимость работ по тендеру без налога с оборота может достигнуть 500 000 евро.

Ирина Киреева
Редактор

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