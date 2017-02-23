Финский производитель рыболовных снастей Rapala часть производства переведет в Пярну

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Один из ведущих в мире изготовителей рыболовного снаряжения, финская компания Rapala намерена сосредоточить производство приманок в России и Эстонии.

Rapala VMC Corporation начнет переговоры с персоналом завода в Вяяксю о частичном переводе производства на заводы компании в российском городе Сортавале и эстонском Пярну. Кроме того, сокращения могут коснуться персонала завода по изготовлению ножей Marttiini в Рованиеми.

В общей сложности переговоры затронут около 150 человек по всей стране. Руководство компании обосновало необходимость данных мер "не оправдавшими ожидания продажами и рентабельностью", сообщает YLE.

Компания рассчитывает этими мерами добиться ежегодной экономии в 1,5 млн евро.