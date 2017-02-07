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"Газпром" стал владельцем латвийской газовой компании Conexus Baltic Grid

Логотип концерна "Газпром" Фото: Scanpix\ITAR-TASS
Cегодня 11:08
Рубрика: Экономика

"Газпром" приобрел 34,1% акций латвийской компании-оператора по хранению и транспортировке газа Conexus Baltic Grid, следует из материалов российской компании.

"Доля в уставном капитале организации после приобретения — 34,09911%; доля принадлежащих голосующих акций организации после приобретения —​ 34,09911%", — говорится в сообщении.

Согласно новому закону об энергетике Латвии, до апреля текущего года газовый монополист Latvijas Gaze должен отделить предприятие передачи и хранения. 2 сентября прошлого года акционеры компании приняли решение провести реорганизацию. В результате нее функции передачи и хранения газа переданы Conexus Baltic Gold. В начале текущего года последнее получило лицензию Комиссии по регулированию общественных услуг Латвии, сообщает РБК.

Одним из акционеров Latvijas Gaze является "Газпром" с долей в 34%. Также акционерами компании являются Marguerite Fund (29%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,3%) и структура "оснефти" Itera Latvija (16%).

Артур Тооман
Редактор

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