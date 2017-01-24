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Тереза Мэй объявит о готовности к жесткому сценарию выхода Великобритании из ЕС

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 07:31
Рубрика: Экономика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскроет подробности плана правительства по выходу из Евросоюза. По информации британской прессы, в ходе специального выступления Мэй объявит о принципиальной готовности к жесткому сценарию выхода.

Согласно выдержкам из речи, которые приводят СМИ, Лондон будет вести с Брюсселем переговоры о таможенном союзе, который дает возможность Лондону заключать соглашения о свободной торговле с другими странами и блоками, но не об ассоциированном или ином "частичном" членстве, передает Интерфакс. "Мы будем добиваться новых и равных отношений – между независимой, самоуправляемой, глобальной Британией и нашими друзьями и союзниками в ЕС. Уходя, мы не будем хвататься за отдельные элементы членства", – намерена сказать премьер, согласно Financial Times.

Она подтвердит намерение Лондона восстановить контроль над границами и законодательным процессом. "Мы, находясь за пределами Евросоюза, сможем контролировать иммиграцию, сможем устанавливать правила для людей, приезжающих в Великобританию из других стран ЕС", – заявила Мэй недавно в интервью Sky News.

Как ожидается, Великобритания введет в действие статью 50 Лиссабонского договора (формально запускающую процедуру Brexit) до конца марта текущего года. Единый европейский рынок предусматривает использование государствами общих правил торговли товарами и услугами, а также свободное движение денежных и трудовых ресурсов между странами.

"Мягкий сценарий", за который ратовали сторонники евроинтеграции, предполагал сохранение доступа к рынку. Однако в этом случае Великобритания должна была сохранить за гражданами ЕС право свободного въезда в страну и трудоустройства. Планы Мэй станут ударом для финансовой индустрии, которая будет вынуждена переносить операции на континент для сохранения доступа на рынок стран ЕС.

В ожидании выступления Мэй курс британского фунта к доллару падал в понедельник ниже 1,20 доллара.

Ирина Киреева
Редактор

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