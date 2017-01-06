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Эксперты: переход на евро принес экономике Финляндии больше вреда, чем пользы

Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 15:43
Рубрика: Экономика

По мнению большинства ведущих экономистов, опрошенных финским изданием Helsingin Sanomat, от перехода на евро в начале 2002 года экономика Финляндии скорее проиграла, чем выиграла, хотя предвидеть такие результаты от введения единой валюты 15 лет назад было сложно.

В частности, скептически настроенные по отношению к евро экономисты отмечают, что национальная валюта со свободным и плавающим курсом помогла бы Финляндии быстрее выйти из экономического кризиса, начавшегося в 2012 году, поэтому в целом можно прийти к выводу, что с точки зрения Финляндии переход на единую валюту был неудачным решением.

Среди опрошенных Helsingin Sanomat респондентов негативные аспекты евро больше всего подчеркивали экономисты исследовательских центров и банков, а в защиту единой валюты чаще высказывались ученые-экономисты в академической среде. Часть респондентов также отметила, что на некоторые связанные с евро вопросы пока невозможно дать окончательный ответ.

Эксперты предупреждали о принципиальных дефектах экономического и валютного союза уже в 1990-е годы. Его главный недостаток виделся в том, что единая валюта предполагает единую денежную политику, в том числе единый бюджет. Политической готовности к единой денежной политике не было, но несмотря на это был создан валютный союз. Тем самым политические цели получили перевес над экономической логикой.

С другой стороны, экономисты признали, что вряд ли кто-то мог предвидеть 15 лет назад, в каком кризисе окажутся евро и валютный союз восемь лет спустя. Эксперты также подчеркнули, что начавшийся в 2010 году финансовый кризис еврозоны до сих пор не закончился.

Андрей Крашевский
Редактор

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