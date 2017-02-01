Литовское правительство одобрило договор о строительстве Rail Baltica

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Во вторник проект соглашения, который планируется подписать в Таллинне 31 января, также одобрило правительство Латвии.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис и министр транспорта Рокас Масюлис сказали, что разногласий относительно проекта не осталось. "Если будет подписано, то будет договоренность о сроках, о значении, о направлении, о смычке Вильнюса и Каунаса и получении финансирования", - сказал Сквярнялис журналистам после заседания правительства.

По словам Масюлиса, планируется договориться о том, чтобы проект Rail Baltica был проведен в жизнь до 2025 года и чтобы новой колеей можно было пользоваться в 2026 году. "Я считаю, что это очень важное соглашение, которое в конце концов откладывает в сторону все споры, и все договариваются о самом проекте", - сказал Масюлис.

Межправительственное соглашение планируется подписать 31 января на встрече премьер-министров стран Балтии в Таллинне с последующей ратификацией в парламентах, но неопределенность по поводу утверждения этого документа до сих пор сохраняется.

Ранее сообщалось, что Литва все еще ждет результатов анализа окупаемости проекта, а в экономической комиссии Рийгикогу при обсуждении проекта проявились разногласия, хотя большинство членов комиссии поддерживают подписание соглашения.

"Премьер-министры [стран Балтии] должны решить, намерены ли они дождаться анализа [окупаемости проекта]. Если подписи будут поставлены, то договор поступит в парламент на ратификацию. Но парламент не станет принимать окончательное решение прежде, чем будет готов экономический анализ", – предупредил председатель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (IRL).

Проект Rail Baltica предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.

На данный момент общая стоимость проекта составляет 5 млрд евро, эстонская доля в нем – 1,3 млрд при собственном финансировании от 197 до 262 млн евро.