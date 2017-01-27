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Германия увеличивает расходы на оборону до 1,2% ВВП

Немецкий военный самолет. Der Spiegel
Cегодня 08:39
Рубрика: Экономика

Германия увеличит расходы на оборону в 2017 году на 2 млрд евро, однако не сможет выполнить требование НАТО об увеличении трат на военные нужды до 2% ВВП страны.

Как планируется, Германия потратит в этом году 37 млрд евро, что составляет только 1,2% ВВП, передает Би-Би-Си.

Согласно оценкам альянса, только пять членов НАТО смогут выделять на оборону 2% ВВП: это США, Британия, Греция, Польша и Эстония.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, стремиться к увеличению расходов на оборону до 2% ВВП.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, объявляя о решении повысить расходы на оборону, подчеркнула, что Германия движется в правильном направлении, однако не может резко увеличить траты на военные нужды за один год.

Об увеличении военных расходов ранее также объявил еще ряд стран-членов НАТО.

В ходе предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. По мнению Трампа, альянс неэффективен, а вклад европейских союзников США в организацию недостаточен.

Он заявлял, что США надлежит дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза. По словам Трампа, НАТО дорого обходится США и страна уже не может себе этого позволить.

Ирина Киреева
Редактор

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