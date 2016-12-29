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Осиновский: ограничения на продажу алкоголя в сельских магазинах не слишком затратны и сложны

Евгений Осиновский. Фото: ERR
Cегодня 13:54
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский (SDE) утверждает, что до сего времени его не убедили, что намеченные для маленьких сельских магазинов ограничения по продаже алкоголя слишком затратны и сложны.

Как сказал Осиновский в четверг на пресс-конференции правительства, различные заинтересованные группы и стороны пытались со всей убедительностью доказать ему это в связи с поправками к Закону об алкоголе, но пока им это не удалось.

Кабинет министров обсудил проект и пришел к принципиальному соглашению, теперь по той же теме соберется и рабочая группа, которая обсудит мелкие детали. В составе группы сам Осиновский, а также министр экономики Кадри Симсон (Центристская партия) и министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL).

Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) также сообщил, что кабинет обсуждал проект ограничений и вопрос по сельским магазинам был одним из последних дискуссионных вопросов. «Я попросил, чтобы три министра нашли по этой теме общий язык», – отметил Ратас.

В частности, предстоит выяснить, является ли строительство стены в магазине для сельской торговой точки слишком крупной инвестицией, а также то, как этот проект осуществить.

"Позиция Центристской партии такова – мы поддерживаем ограничения торговли и рекламы алкоголя, вопрос только в деталях", - добавил Ратас.

Министр экономики Кадри Симсон сказала в интервью газете Postimees, что правительство также намерено смягчить пакет ограничений на рекламу и продажу алкоголя, поскольку в его нынешнем тексте содержатся слишком суровые требования к сельским магазинам.

"Введение дополнительных ограничений для сельских магазинов может привести к тому, что держать магазин в сельской местности станет делом сомнительным. Это тема, по которой мы с Евгением Осиновским попытаемся найти оптимальное решение. Я знаю, что и у других министров есть вопросы по этому комплексу мер", – добавила Симсон.

Ирина Киреева
Редактор

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