Объем промышленного производства в ноябре в годовом сравнении вырос на 9%

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix

Промышленные предприятия Эстонии в ноябре 2016 года произвели на 9% больше продукции, чем в аналогичный период 2015 года: производство выросло в сфере энергетики, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

В ноябре предприятия обрабатывающей промышленности произвели на 5% больше продукции, чем годом ранее, сообщили в Департаменте статистики.

Две трети отраслей промышленности превысили показатели ноября 2015 года. Прежде всего рост вызвало увеличение объема производства электроники, электроприборов и изделий из дерева. Выпуск продукции увеличился также в производстве продуктов питания и текстиля, а уменьшилось производство изделий из металла и мебели.

На внешних рынках в ноябре продали 69% продукции обрабатывающей промышленности. По сравнению с ноябрем 2015 года продажа продукции на экспорт выросла на 9%, а на местном рынке – на 7%.

По сравнению с ноябрем 2015 года выпуск электроэнергии увеличился на 39%, а тепловой энергии – на 32%.