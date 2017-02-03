Кадри Симсон предлагает ввести минимальный газовый акциз для крупных предприятий

Министр экономики Кадри Симсон. Фото: Сийм Лыви, ERR

Министр экономики Кадри Симсон намерена для поддержания конкурентоспособности предприятий с большим объемом потребляемой энергии, чем в секторе минералогической промышленности, ввести в их отношении допустимую в ЕС минимальную ставку газового акциза.

Потолок акциза может быть установлен после получения от Еврокомиссии разрешения на предоставление госпомощи — то есть прежде всего следует представить ей ходатайство о разрешении на госпомощь, отметила Симсон в направленных правительству предложениях.

С 2017 года акциз на газ составляет 3,87 евро на мегаватт-час. Согласно плану правительства по повышению акцизов, к 2020 году он достигнет 7,56 евро за мегаватт-час. Тем самым, по оценке Министерства финансов, к 2020 году конечная цена газа вырастет как минимум на 15 процентов.

По словам Симсон, из-за роста цен на газ в Эстонии более всего ухудшится конкурентная позиция предприятий бумажной промышленности, поскольку объем потребляемой ими энергии является высоким, а в этой связи цена продукции крайне зависима от цены на газ.

Утвержденная в ЕС минимальная ставка акциза на газ составляет 1,08 евро за мегаватт-час. Сейчас ставка акциза на газ в Эстонии в 3,6 раза выше этого показателя, к 2020 году разница стала бы семикратной.

Бумажная промышленность использует в Эстонии 23 млн кубометров газа в год, по ставке акциза за 2017 год соответствующие акцизные поступления составили бы 931 000 евро, а по ставке за 2020 год 1,8 млн евро. Бумажная промышленность находится на втором месте по расходу газа среди промышленных секторов. На третьем месте находится промышленность по производству минеральной продукции, которая уже освобождена от акциза на газ в соответствии с директивой о налогообложении энергетики.

Поскольку при разработке директивы было решено не облагать этот сектор акцизом, по мнению Симсон, оправдано было бы не облагать акцизом и предприятия, потребляющие больше энергии по сравнению с ним. Если ставка акциза будет сведена к допустимому минимальному уровню, акцизные поступления от таких предпринимателей составили бы порядка 260 000 евро.

Поскольку рост конечной цены на газ делает этих потребителей особенно уязвимыми для обусловленной льготами в других странах конкуренции, было бы целесообразно ввести в отношении предпринимателей с особо высоким объемом потребления энергии допустимую минимальную акцизную ставку. Поскольку акцизная политика других стран не отражается на секторе теплофикации, акцизная льгота не должна, по мнению Симсон, расширяться на этот сектор.

Чтобы предприниматели пользовались газом наиболее экономным образом, минимальную ставку акциза следует ввести только в отношении предприятий, чья система управления энергией соответствует стандарту ISO 50001.

Изменение повысит конкурентоспособность предпринимателей с высоким объемом потребления энергии и позволит сохранить в этих секторах число занятых рабочих мест. Кроме того, низкая ставка акциза на газ сделала бы Эстонию привлекательнее для дополнительных инвестиций, считает Симсон.

Кроме того, правительство планирует для улучшения конкурентоспособности предприятий с высоким уровнем потребления энергии снизить ставку акциза на электроэнергию и создать более гибкие варианты строительства прямой линии электропередачи.