Правительство Эстонии ограничит вывод денег из страны: с 2018 года вводится залог на кредиты внутри концерна

Выводить из Эстонии прибыль без уплаты налогов будет сложнее. Фото: Postimees/Scanpix

Правительство ЭР намерено ограничить вывод прибыли предприятий из Эстонии посредством предоставления кредитов предприятиям своего концерна, находящимся за границей. С 2018 года правительство намерено ввести так называемый залог за кредит, который фирмы уплачивали бы при его предоставлении.

Максимальная необлагаемая налогом сумма кредитов, предоставленных материнской фирме или другим дочерним компаниям, была бы равна сумме уставного капитала и взятых фирмой кредитов, предусматривает план, который правительство обсудит на кабинетном заседании на этой неделе.

Превышающие этот лимит суммы кредитов будут облагаться 20%-ным налогом в виде залога. Если кредит внутри концерна будет возвращен, например, через два года, то государство вернет и уплаченную сумму залога.

Если кредит не будет возвращен за этот период, залог превратится в налог с прибыли фирмы, возврата которого нельзя будет потребовать от государства. Также у фирм не будет права спрашивать с государства процентов при возврате залога.

"Нужно иметь в виду, что скрытый вывод прибыли проходит не только посредством кредитов, но для этого используются и другие финансовые инструменты вроде гарантий, сбережений и расчетных кредитов, которые при возможности следует приравнивать к кредитам", - сообщается в предложении Министерства финансов.

Кроме того, кредитами следует также считать переводы на счет концерна, если пользование счетом показывает, что основной целью перевода является безналоговое пользование полученной в Эстонии прибылью, выданной в форме кредита другим фирмам концерна.

По мнению Министерства финансов, изменения необходимы потому, что фирмы ищут варианты уклониться от уплаты подоходного налога. В первую очередь этот способ распространен среди фирм, чьи собственники находятся за рубежом. Такие фирмы выводят прибыль при помощи кредитов, выданных материнской фирме или другим связанным фирмам, причем кредит никогда не возвращается. Кредиты выдаются на неразумно долгий срок, неоднократно продлевают срок его возврата или не выплачивают реальные проценты по нему, всего лишь указывая их в бухгалтерии.

На заседании кабинета правительства в четверг министр финансов Свен Сестер предложит утвердить эти изменения с 1 января 2018 года. По мнению Министерства финансов, проект следует составить срочно, то есть без предварительного намерения разработки.