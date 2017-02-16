Vopak E.O.S. построит в порту Мууга СПГ-терминал

Порт Мууга. Фото: Сийм Лыви /ERR

Терминал, который планируется построить через два года, в основном будет предназначен для бункеровки судов, сообщил портал uudised.err.ee со ссылкой на Postimees.

По словам руководителя предприятия Арноута Лугтмейера, первоначальный запланированный объем терминала будет 4 000 — 20 000 кубометров, а строительство обойдется в сумму от 25 до 50 тысяч евро, в зависимости от размера терминала.

Сейчас Vopak E.O.S. ищет партнеров, а также планирует обратиться в Фонд Единства Европейского союза с просьбой о финансировании.

Eesti Gaas, доставляющий СПГ в автоцистернах из Пскова на корабль Tallink Megastar, уже начал переговоры с Vopak о том, чтобы хранить топливо в порту Мууга.