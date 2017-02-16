Vopak E.O.S. построит в порту Мууга СПГ-терминал
Осенью в порту Мууга Vopak E.O.S. начнет строить терминал сжиженного природного газа (СПГ-терминал).
Терминал, который планируется построить через два года, в основном будет предназначен для бункеровки судов, сообщил портал uudised.err.ee со ссылкой на Postimees.
По словам руководителя предприятия Арноута Лугтмейера, первоначальный запланированный объем терминала будет 4 000 — 20 000 кубометров, а строительство обойдется в сумму от 25 до 50 тысяч евро, в зависимости от размера терминала.
Сейчас Vopak E.O.S. ищет партнеров, а также планирует обратиться в Фонд Единства Европейского союза с просьбой о финансировании.
Eesti Gaas, доставляющий СПГ в автоцистернах из Пскова на корабль Tallink Megastar, уже начал переговоры с Vopak о том, чтобы хранить топливо в порту Мууга.
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