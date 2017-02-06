Ратас: Литва - главное направление эстонских инвестиций

В центре внимания встречи премьер-министров Эстонии и Литвы было экономическое сотрудничество. Фото: Аве Таампере/Коммуникационное бюро правительства

В понедельник, 30 января, премьер-министры Эстонии и Литвы обсудили в Таллинне экономическое сотрудничество между двумя государствами.

Об этом сообщила пресс-служба правительства ЭР, отметив, что премьер Эстонии Юри Ратас назвал укрепление экономического сотрудничества ключом к оживлению экономики обеих стран.

"Литва – главное направление эстонских инвестиций, в коммерческом регистре Литвы уже сейчас насчитывается 450 фирм, связанных с эстонскими предпринимателями; только в 2015 году товарообмен между двумя странами вырос на 7%. Эти факты говорят о наших тесных экономических связях уже сейчас", – сказал премьер-министр Юри Ратас после встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

"Мы располагаем большим потенциалом для оживления экономики, особенно в ситуации, когда уже завтра премьер-министрами стран Балтии будет подписано соглашение о сотрудничестве по Rail Baltica, что придаст импульс проекту, связывающему не только страны Балтии, но и всю Европу на совершенно новом уровне", - добавил Ратас.

После встречи премьер-министры Ратас и Сквернялис открыли в Национальной библиотеке выставку "Вместе на пути к независимости".