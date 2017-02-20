Назначено руководство будущего банка Coop

Банком Coop будет руководить Маргус Ринк. Фото: ERR

Новый совет банка Eesti Krediidipank, который в связи со сменой владельца с осени сменит название на Coop Pank, в понедельник назначил правление будущего финансово-кредитного учреждения.

Председателем правления Coop Pank назначен Маргус Ринк, членами правления — финансовый директор Керли Лыхмус и директор по управлению рисками Янек Уйбоупин, сообщила в понедельник, 13 февраля, пресс-служба Coop.

Председателем совета банка стал председатель правления Coop Eesti Keskühistu Яанус Виханд. Членами совета назначены председатель правления Coop Harju Яан Марьюнди, председатель правления Coop Antsla Роман Провоторов, председатель совета банка Inbank Прийт Пылдоя и представитель миноритарных акционеров Марко Кайряк.

В конце января крупнейшая в Эстонии сеть магазинов розничной торговли Coop Eesti выкупила около 60% акций Eesti Krediidipank, ранее принадлежавших российскому финансовому концерну ВТБ. В сделке также принял участие банк Inbank, который выступил в качестве финансового инвестора и приобрел около 10% акций. Долю Inbank в дальнейшем планируется увеличить до 25%.

В результате сделки к осени 2017 года планируется создать новый банк, который начнет предлагать наиболее востребованные банковские услуги на базе сети магазинов Coop, насчитывающей свыше 300 торговых точек в сельских районах Эстонии, а также через интернет-банк и мобильный банк.

По словам главы Coop Маргуса Ринка, который ранее возглавлял розничный банкинг в Hansapank, сеть магазинов Coop станет крупнейшей в Эстонии сетью пунктов для снятия наличных, т. к. каждая касса в магазинах Coop станет частью этой сети. "Мы интегрируем торговлю и банковские услуги", - пояснил Ринк.