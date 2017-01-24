Liviko и другие участника дела о картельном сговоре подали кассации в Госсуд

Продукция Liviko. Иллюстративное фото. Postimees/Scanpix

Производитель алкоголя Liviko и другие участники дела о картельном сговоре обжаловали обвинительный приговор Таллиннского окружного суда от 15 декабря прошлого года.

Об этом во вторник, 17 января, корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

По ее словам, кассационные жалобы были поданы адвокатами фирм Liviko, Selver, Rimi, Maxima и Prisma, а также защитниками обвиняемых по этому делу частных лиц.

Помимо этого кассацию представила и прокурор Лаура Фельдманис. Она требует отменить оправдательный приговор в отношении фигуранта дела Ильи Куликова.

Государственный суд пока не занял позицию по кассационным жалобам.

Ранее Госсуд постановил направить дело на повторное рассмотрение в окружной суд, который 15 декабря прошлого года отставил в силе решение Харьюского уездного суда от 29 апреля 2015 года.

Харьюский уездный суд признал производителя алкогольной продукции Liviko и несколько крупных торговых сетей Эстонии — Prisma, Rimi, Maxima и Selver — виновными в картельном сговоре, наказав предприятия крупными денежными штрафами. Участники дела не признали своей вины.

Согласно обвинению, предприятия договорились о повышении розничных цен определенных водочных изделий в 2009-м году.