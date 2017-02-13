Квартиры в Таллинне подорожали за год почти на 14%

Иллюстративная фотография. Фото: Scanpix

Медианная цена квадратного метра столичной квартиры составила в январе 1645 евро, за год она выросла на 13,7%. В Эстонии (без учета Таллинна) медианная цена за квадратный метр выросла в январе на 13% до 514 евро, значится в статистике земельного департамента.

Всего в январе в Таллинне заключили 753 сделки на общую сумму около 74,4 млн евро. В январе 2016 года было заключено 547 сделок на общую сумму 46,4 млн евро.

Всего в Эстонии в январе (без учета Таллинна) была заключена 881 сделка на общую сумму 36,6 млн евро. За год до того было заключено 733 сделки на общую сумму 26,1 млн евро.