Квартиры в Таллинне подорожали за год почти на 14%
Медианная цена квадратного метра столичной квартиры составила в январе 1645 евро, за год она выросла на 13,7%. В Эстонии (без учета Таллинна) медианная цена за квадратный метр выросла в январе на 13% до 514 евро, значится в статистике земельного департамента.
Всего в январе в Таллинне заключили 753 сделки на общую сумму около 74,4 млн евро. В январе 2016 года было заключено 547 сделок на общую сумму 46,4 млн евро.
Всего в Эстонии в январе (без учета Таллинна) была заключена 881 сделка на общую сумму 36,6 млн евро. За год до того было заключено 733 сделки на общую сумму 26,1 млн евро.
Там нет комментариев. Будьте первым!