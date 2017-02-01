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В 2016 году урожай зерновых в Эстонии оказался самым низким за последние пять лет

Урожай за 2016 год оказался скудным. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 08:42
Рубрика: Экономика

В 2016 году в Эстонии был собран самый низкий за последние пять лет урожай зерновых - 934 100 тонн.

Об этом в среду, 25 января, сообщил Департамент статистики, отметив, что пока речь идет о предварительных данных.

По сравнению с 2015 годом урожай зерновых снизился почти на 40%.

Из всего урожая зерновых 32 400 тонн составила рожь, 455 500 тонн – пшеница и 357 400 тонн - ячмень.

В прошлом году зерновые выращивали в Эстонии на 351 400 гектарах земли (за год засеянная площадь увеличилась на 0,3%) и с одного гектара в среднем удалось получить 2658 кг зерна.

С засеянного гектара земли в 2016 году удалось собрать 2769 кг пшеницы, 2641 кг - ячменя, 2616 кг - ржи.

Урожай за прошлый год прежде всего испортила дождливая первая половина августа, когда выпали осадки за два месяца.

Кроме того, невосполнимый ущерб урожаю яровых нанесла засуха в конце весны, из-за которой зерна плохо проросли, а те, что проросли, получили мало влаги.

Урожай картофеля составил в 2016 году 89 800 тонн, что примерно 23% меньше предыдущего года. Картофель был засажен на 5600 гектарах земли, с каждого из которых выходило, в среднем, по 15 920 кг урожая.

Бобовых культур было собрано 109 500 тонн, что на 27% больше, чем годом ранее. Урожай рапса составил 102 500 тонн.

Сергей Михайлов
Редактор

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