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Таллиннский аэропорт объявил тендер на расширение парковки перед терминалом

Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 09:20
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Таллиннский аэропорт объявил конкурс на работы по проектированию и строительству автомобильной развязки с южной стороны пассажирского терминала с целью увеличить число парковочных мест для такси и автомобилей, совершающих в аэропорту короткую остановку.

"Речь идет о доступе к пассажирскому терминалу — зоне, в которой раньше стояли такси и куда заезжали автомобили для короткой остановки. Зона будет расширена и перестроена, будут построены новые подъездные дороги", - сказал в понедельник, 9 января, глава пресс-службы Таллиннского аэропорта Прийт Кофф.

В будущем зона перед аэропортом станет шире, и в ней будет больше мест для такси и короткой остановки автотранспорта. "Эта зона нужна для быстрой доставки людей в аэропорт или чтобы увезти пассажиров прибывшего рейса", - пояснил Кофф, который пока не стал уточнять стоимость строительства.

Работы предполагается завершить к середине 2019 года.

Размер инвестиционной программы Таллиннского аэропорта на 2016-2022 годы составляет 127,4 млн евро, из которых в 2016 году будет инвестировано 40,8 млн евро.

Андрей Крашевский
Редактор

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