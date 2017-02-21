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Латвийские СМИ: в Латвии самое высокое среди стран Балтии налоговое бремя

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/AFP
Cегодня 11:14
Рубрика: Экономика

Латвия по средним показателям доходов населения уже давно отстает от соседней Эстонии, но традиционно обгоняла Литву. Однако после изменений за последние годы, которые сделало литовское правительство, налоговое бремя Латвии находится на самом высоком среди Балтийских стран уровне.

В Латвии самое тяжелое налоговое бремя для маленьких, средних, а также крупных предприятий.

"Мы исторически были где-то посередине. Эстония стремительно шла вперед, поддерживала больше тех жителей, у которых маленький доход, чтобы налоговое бремя у них было меньше. В свою очередь, Латвия была где-то посередине, а у Литвы ситуация складывалась чуть хуже", — поясняет порталу латвийского национального телерадиовещания lsm.lv руководитель финансового института латвийского Swedbank Рейнис Янсонс.

В Литве ввели больший необлагаемый минимум, ввели большие послабления для иждивенцев, например, детей, что также вывело Литву на позицию выше Латвии, объяснил Янсонс.

По словам банковского специалиста, в Латвии недавно постепенно начали вводить дифференцированный не облагаемый подоходным налогом с населения (ПНН) минимум, что улучшит ситуацию для тех, кто получает маленькие зарплаты, но в общем не изменит латвийскую позицию среди стран Балтии, утверждает издание.

Напомним, что новое правительство Эстонии под руководством Юри Ратаса также решило реформировать налоговую систему - часть поправок, включая повышение не облагаемого налогом минимума, вступят в силу уже с 2018 года.

Екатерина Таклая
Редактор

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