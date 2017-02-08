ЕС решил установить ценовой потолок для роуминга

Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix

С 15 июня установят максимальную цену за роуминг на уровне оптовых продаж на этот год в размере 7,75 евро за гигабайт, в начале 2018 года ее снизят до 6 евро, в 2019 году – до 4,5 евро, в 2020 году – до 3,5 евро, в 2021 году – до 3 евро, и в 2022 году – до 2,5 евро за гигабайт.

Цена роуминга на уровне оптовых продаж – это сумма, которую телекоммуникационные компании выплачивают друг другу, когда их клиенты во время путешествий пользуются другими сетями.

Соглашение позволит жителям ЕС с середины года пользоваться роумингом по близким к отечественным ценам.