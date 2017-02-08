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Европейский союз решил установить единые предельные оптовые цены для роуминга, что фактически означает его отмену на территории ЕС, но эстонские операторы мобильной связи считают, что оптовые цены на мобильный интернет установлены на слишком высоком уровне.

Об этом в среду, 1 февраля, сообщила Европейская комиссия.

С 15 июня 2017 года максимальная стоимость одной минуты разговора по мобильному телефону на территории ЕС не может превышать 3,2 цента, а SMS-сообщения - 1 цента.

Кроме того, с 15 июня установят максимальную цену за мобильный интернет в роуминге на уровне оптовых продаж в размере 7,75 евро за гигабайт, в начале 2018 года ее снизят до 6 евро, в 2019 году – до 4,5 евро, в 2020 году – до 3,5 евро, в 2021 году – до 3 евро, и в 2022 году – до 2,5 евро за гигабайт.

Цена роуминга на уровне оптовых продаж – это сумма, которую телекоммуникационные компании выплачивают друг другу, когда их клиенты во время путешествий пользуются другими сетями.

Эстонские операторы мобильной связи соглашаются с тем, что установление предельных цен на мобильный интернет может быть выгодным для клиентов, но считают, что в таком виде их уровень по-прежнему очень высокий и отражает интересы операторов южноевропейских стран, в которых цены на мобильный интернет во много раз превышают североевропейские тарифы, сообщил новостной портал ERR.

В частности, директор Tele2 Арго Виркебау отметил, что в наиболее популярном среди их клиентов пакете стоимость одного гигабайта в роуминге сейчас составляет 1,1 евро, в то время как потолок оптовой цены по новому плану ЕС опустится до 2,5 евро за гигабайт лишь в 2022 году. По его мнению, для путешествующего клиента цена в любом случае снизится, но выигрыш мог бы быть больше при более низком ценовом потолке.

По словам Виркебау, пока невозможно точно предсказать последствия этого изменения для эстонских клиентов, потому что лимитирование цен все равно сохраняет возможность требовать с клиента дополнительную плату, если оператор вынужден сам платить слишком высокую оптовую цену за роуминг.

Директор подразделения по частным клиентам и маркетингу Telia Eesti Холгер Хальянд также считает, что утвержденный потолок цен слишком высокий. Председатель правления Elisa Сами Сеппянен сказал, что в Северных и Балтийских странах цены для конечного потребителя несколько раз ниже, а объемы передачи данных намного выше, поэтому принятая схема принесет местным операторам неразумные и неравные убытки.

По словам Сеппянена, для эстонского потребителя особых изменений не произойдет, потому что оптовая цена действует только в сетях других операторов. "У нас в рамках механизма устойчивости есть право требовать с клиента ту же самую цену, которую мы сами платим той сети, которой пользуется в роуминге абонент нашей сети", - сказал он.

Вице-президент Европейской комиссии по цифровому рынку Андрус Ансип отверг предположение, что высокий ценовой потолок - результат лоббирования южноевропейских стран. По его словам, в этих странах пиковая нагрузка на операторов приходится на летний сезон, а в остальные девять месяцев их доходы существенно падают, поэтому они заинтересованы в более высоких ценах для оправдания своих инвестиций. Ансип также подчеркнул, что ценовой потолок не означает, что операторы будут требовать максимально допустимую цену.

Для вступления в силу решение о предельных ценах в роуминге должно быть формально одобрено Европарламентом и Советом ЕС, но это одобрение наверняка будет получено, потому что оба европейских института согласовали решение с Еврокомиссией до его публикации.