Госфирма Eesti Post пожаловалась на низкие тарифы частного конкурента
Государственная компания Eesti Post подала жалобу в Департамент конкуренции на Express Post.
В госпредприятии требуют ведомство провести провести надзор за деятельностью главного конкурента, которая касается доставки периодики на дом и ее заказа, передают во вторник, 7 февраля, утренние теленовости ETV+ со ссылкой на Äripäev.
По оценкам госпредприятия, в Express Post злоупотребляют доминирующем положением на рынке. В Eesti Post отмечают, что в некоторых города конкуренты доставляют периодику по необоснованно заниженным расценкам. Так, например, в некоторых случаях эти тарифы сразу в три раза ниже, чем предлагает Eesti Post.
В Express Post сожалеют, что госпредприятие прибегает к методам давления на конкурентов.
Жалоба Eesti Post сейчас изучается специалистами Департамента конкуренции.
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