Госфирма Eesti Post пожаловалась на низкие тарифы частного конкурента

Фирма Eesti Post была основана в апреле 1991 года. Фото: Postimees/Scanpix

В госпредприятии требуют ведомство провести провести надзор за деятельностью главного конкурента, которая касается доставки периодики на дом и ее заказа, передают во вторник, 7 февраля, утренние теленовости ETV+ со ссылкой на Äripäev.

По оценкам госпредприятия, в Express Post злоупотребляют доминирующем положением на рынке. В Eesti Post отмечают, что в некоторых города конкуренты доставляют периодику по необоснованно заниженным расценкам. Так, например, в некоторых случаях эти тарифы сразу в три раза ниже, чем предлагает Eesti Post.

В Express Post сожалеют, что госпредприятие прибегает к методам давления на конкурентов.

Жалоба Eesti Post сейчас изучается специалистами Департамента конкуренции.