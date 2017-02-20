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Сельскохозяйственно-торговая палата: в эстонской молочной отрасли наступила "белая полоса"

Фото: Postimees/Scanpix
Стас Кузнецов
Cегодня 20:37
Рубрика: Экономика

Закупочные цены на молоко продолжают расти уже несколько месяцев подряд и к сегодняшнему дню составляют более 30 евроцентов за килограмм сырья, что на 10 евроцентов больше аналогичных показателей во время кризиса.

Эстонские производители молока с оптимизмом смотрят в будущее в связи с ростом закупочных цен, сообщила в понедельник, 13 февраля, "Актуальная камера".

В фирме Laeva Piim отмечают, что в годовом сравнении оптовые цены на данный вид продукции выросли достаточно, чтобы заметить изменения. По данным фирмы, в декабре закупочная стоимость молока выросла примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

"Сегодня у нас появилась возможность докупить примерно 200 голов скота, чтобы заселить ими ферму Rahinge, которая была построена более семи лет назад", - сказал член правления Laeva Piim Ааво Мёлдер.

Рост закупочных цен начался прошлой осенью: если в начале прошлого года стоимость одной тонны молочного сырья находилась на уровне 234 евро, то к концу 2016 года — уже 323 евро. Рост цен объясняется повышением оптовой стоимости молока на мировом рынке, а ситуация с переизбытком данного сырья на европейском рынке стабилизируется.

Сейчас настало время вылезать из долговой ямы, считает глава Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус. "С одним только выходом в ноль прогресса в секторе не видать. Здесь необходимы инвестиции. Я считаю, что нынешний уровень цен должен продержаться еще длительное время. Чтобы фермеры смогли поднакопить денежные средства для будущих капиталовложений", - сказал он.

Директор Института конъюнктуры Марье Йозинг указывает, что нынешний уровень цен может оказаться достаточно устойчивым. "Возможностей для еще большего роста стоимости сырьевого молока особо нет. По оценкам института, нынешняя цена еще продержится какое-то время, так что время глубокого кризиса в молочном секторе прошло", - сказала она.

В декабре минувшего года местные предприятия молочной промышленности произвели более 8000 тонн питьевого молока, почти 2500 тонн сливок и еще 4000 тонн сыра.

Андрей Крашевский
Редактор

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