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Deutsche Bank оштрафуют почти на 630 млн долларов за отмывание денег из России

Deutsche Bank. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 14:28
Рубрика: Экономика

Органы финансового надзора США и Великобритании приняли решение оштрафовать немецкий Deutsche Bank за незаконные финансовые операции, при помощи которых было отмыто около 10 млрд долларов российского происхождения.

Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить 425 млн долларов штрафа за отмывание денег, еще 204 млн долларов DB выплатит британскому Управлению по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (FCA), сообщило во вторник, 31 января, агентство Интерфакс.

Суммарный штраф в размере 629 млн долларов наложен за проведение через DB незаконных схем (т.н. "зеркальных сделок") в 2011-2015 годах, при помощи которых было отмыто 10 млрд долларов в отделениях банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. В течение нескольких лет у DB были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы, но руководство проигнорировало их.

Суть операций заключалась в покупке российскими гражданами ценных бумаг за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продаже тех же бумаг за иностранную валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка. По данным американского регулятора, в эти операции были вовлечены не менее 12 лиц, сделки, как показал анализ, не имели очевидного экономического смысла.

Нарушения в России напрямую не затрагивают США, но власти страны все равно считают себя заинтересованным лицом, так как сделки происходили в долларах.

Deutsche Bank является крупнейшим инвестиционным банком в Европе и одним из ведущих иностранных финансовых учреждений в России. О проверке своего российского бизнеса Deutsche Bank объявил в 2015 году. По итогам проверки были выявлены подозрительные транзакции на сумму около 10 млрд долларов, и DB решил закрыть в России департамент инвестиционно-банковских услуг.

Сумма штрафа является рекордной для дел об отмывании денег в истории органов финансового контроля и надзора Великобритании. Поскольку Deutsche Bank согласился на урегулирование на ранних этапах рассмотрения дела, штраф в Великобритании был снижен на 30%.

Андрей Крашевский
Редактор

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